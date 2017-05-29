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НОВОСТИ | Общество





29.05.17 11:43 Красноярцы массово обращаются к специалистам после укусов клещей



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Десятки пострадавших от клещей выстроились в одну большую очередь. Сдают паразитов на анализы. У каждого своя история: кто-то отдыхал на даче, кто-то гулял по лесу; результат один - укус клеща. За выходные 169 человек обратились с присасыванием. У одного есть подозрение на энцефалит, ещё у 26-ти - боррелиоз. Ситуацию называют характерной для времени года.

Сейчас клещевая активность находится на пике. С начала года в крае укушенными оказались 7,5 тысяч человек. Это не выше среднего показателя. Спадать активность начнёт в конце июня. В центре эпидемиологии специалисты переведены на усиленный режим работы, выходных в лаборатории нет. Принимать клещей на анализы у населения начали примерно десять лет назад. И цифры с каждым годом растут - обращаются всё больше людей. Связывают это с информированностью об опасности инфекций, переносимых клещами.

"Раньше могли проверить только на энцефалит, сейчас возможно исследование клеща на четыре инфекции. Чаще выявляется клещевой боррелиоз - до 30%. Клещевой энцефалит составляет где-то 2-3%", - рассказала заведующая отделением вирусологических исследований Надежда Кузнецова.

В Красноярске традиционно богатыми на клещей называют район Академ- и Студгородка, "Роева ручья", "Бобрового лога", Столбов и Ветлужанки. По прогнозам синоптиков, в Красноярске устанавливается стабильное летнее тепло. В такую погоду клещи будут активны в тенистых местах ближе к вечеру. Обойти все эти зоны риска не получится, поэтому специалисты рекомендуют хотя бы осматривать себя после похода в лес.


Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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