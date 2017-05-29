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Крупные пожары в Красноярском крае

29.05.17 11:41 В Канске по делу о пожаре арестована хозяйка лесопилки



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В Канске по делу о масштабном пожаре арестована хозяйка лесопилки. Женщину подозревают в нарушении правил пожарной безопасности. Огонь 24 мая, это уже установлено, разгорелся именно на лесопильном предприятии, а уже потом перекинулся на жилой массив. Погибли два человека.

Кроме того, следователи-криминалисты обыскали администрацию Канска: изъяты документы, регламентирующие противопожарные работы в городе. Как стало известно сегодня, уголовные дела по пожарам и их последствиям в Канском, Нижнеингашском и других районах будут вести следователи из Москвы. Основная статья, по которой уже привлекаются свидетели и подозреваемые - халатность. Предстоит ответить на вопросы, например, почему в посёлке Малая Кеть жители ждали пожарных пять часов, зачем сократили пожарную часть в посёлке Стрелка и что сделали местные власти накануне пожароопасного сезона.








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