В Канске по делу о масштабном пожаре арестована хозяйка лесопилки. Женщину подозревают в нарушении правил пожарной безопасности. Огонь 24 мая, это уже установлено, разгорелся именно на лесопильном предприятии, а уже потом перекинулся на жилой массив. Погибли два человека.
Кроме того, следователи-криминалисты обыскали администрацию Канска: изъяты документы, регламентирующие противопожарные работы в городе. Как стало известно сегодня, уголовные дела по пожарам и их последствиям в Канском, Нижнеингашском и других районах будут вести следователи из Москвы. Основная статья, по которой уже привлекаются свидетели и подозреваемые - халатность. Предстоит ответить на вопросы, например, почему в посёлке Малая Кеть жители ждали пожарных пять часов, зачем сократили пожарную часть в посёлке Стрелка и что сделали местные власти накануне пожароопасного сезона.