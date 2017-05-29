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29.05.17 11:40 Упавший самолёт оставил без электричества три посёлка в Минусинском районе





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Зато при посадке крылатая машина зацепила линию электропередачи, в результате без света частично остались посёлки Лугавское, Знаменское и Тагарское. На месте работает бригада энергетиков Минусинского района, которая проводит восстановление линии.







Из-за падения самолёта без электроэнергии остались три населённых пункта в Минусинском районе. Вблизи посёлка Лугавское совершил жёсткую посадку одноместный легкомоторный частный самолёт, который следовал по маршруту Абакан-Шушенское. В кабине находился только пилот, к счастью, он не пострадал.Зато при посадке крылатая машина зацепила линию электропередачи, в результате без света частично остались посёлки Лугавское, Знаменское и Тагарское. На месте работает бригада энергетиков Минусинского района, которая проводит восстановление линии.











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