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29.05.17 11:47 В Красноярске подорожал бензин



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Цены на бензин в Красноярске продолжают расти - топливо в сети АЗС "25 часов" подорожало сразу на 50 и 70 копеек. Теперь литр АИ-95 стоит 38 рублей 50 копеек, АИ-92 - 35 рублей 90 копеек. На других автозаправках пока без изменений.

Напомним, бензин в краевом центре в мае дорожает уже дважды, ранее скачок цен произошёл две недели назад, также на 50 и 70 копеек. Стоит отметить, что Красноярск выбился в лидеры по темпам удорожания бензина в России: рост цен на топливо за последние две недели составил почти 1,5%, в то время как в среднем по стране 0,2%.
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