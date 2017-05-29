НОВОСТИ | Общество













29.05.17 21:31 Дмитрий Хворостовский попал в больницу с вывихом плечевого сустава





Фото Видео





Напомним, на сцене Большого концертного зала Хворостовский должен был выступить ещё зимой, однако тогда он подхватил пневмонию и вынужден был назначить другую дату выступления. Концерт запланирован на 2 июня. На сцену артист должен выйти в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра.







Дмитрий Хворостовский накануне попал в больницу. Столичные телеканалы сообщают, что всемирноизвестного баритона поместили в одну из клиник Москвы с вывихом плечевого сустава. Дмитрий Хворостовский неудачно упал. В Красноярской филармонии рассказали: оснований полагать, что баритон в очередной раз перенесёт свой концерт в Красноярске, нет.Напомним, на сцене Большого концертного зала Хворостовский должен был выступить ещё зимой, однако тогда он подхватил пневмонию и вынужден был назначить другую дату выступления. Концерт запланирован на 2 июня. На сцену артист должен выйти в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













