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29.05.17 11:43 Красноярские выпускники сдают первые ЕГЭ





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В аудиторию выпускникам запрещено даже брать бутылки с собой, более того - со всех бутылок сорваны этикетки, на тот случай, если кому-то придёт в голову написать на бумаге шпаргалки. Волнение становится сильнее после того, как ребята распределяются на группы, чтобы пройти каждый в свой кабинет. От результатов контрольных работ зависит будущее.



На сдачу ЕГЭ по географии в Красноярском крае заявились 356 человек, по информатике - более 2000. Эти предметы, по наблюдению нашей съёмочной группы, мужские. Девушек сегодня немного. На географию было отведено три часа, на информатику больше почти на час. Для выпускников с ограниченными физическими возможностями экзамен был продлён на полтора часа. Из организационных нововведений - теперь все тесты печатаются прямо в кабинете, в каждом из них стоит принтер и компьютер без выхода в интернет. В 9:30 организаторы получают ключ доступа.



"На диске записывают электронный вариант бумажного варианта КИМ, и этот диск организаторы получают в запечатанном доставочном пакете, вставляют в дисковод и печатают определённое количество - столько, сколько присутствует в аудитории на данный момент", - рассказала руководитель пункта проведения экзамена Надежда Акайкина.



Минимальный балл для получения удовлетворительной оценки на ЕГЭ по географии - 37, по информатике - 40. Результаты станут известны не позднее 14 июня. Следующий экзамен состоится 31 мая. В этот день напишут базовую математику.





К пристальному вниманию в этот день выпускники уже привыкли. Для поколения, которое сдает ЕГЭ в этом году, тест - обычная форма экзамена. Спокойно относятся и к металлоискателям, и к камерам, что в каждом кабинете. И тем не менее, условия с каждым годом всё суровее.В аудиторию выпускникам запрещено даже брать бутылки с собой, более того - со всех бутылок сорваны этикетки, на тот случай, если кому-то придёт в голову написать на бумаге шпаргалки. Волнение становится сильнее после того, как ребята распределяются на группы, чтобы пройти каждый в свой кабинет. От результатов контрольных работ зависит будущее.На сдачу ЕГЭ по географии в Красноярском крае заявились 356 человек, по информатике - более 2000. Эти предметы, по наблюдению нашей съёмочной группы, мужские. Девушек сегодня немного. На географию было отведено три часа, на информатику больше почти на час. Для выпускников с ограниченными физическими возможностями экзамен был продлён на полтора часа. Из организационных нововведений - теперь все тесты печатаются прямо в кабинете, в каждом из них стоит принтер и компьютер без выхода в интернет. В 9:30 организаторы получают ключ доступа."На диске записывают электронный вариант бумажного варианта КИМ, и этот диск организаторы получают в запечатанном доставочном пакете, вставляют в дисковод и печатают определённое количество - столько, сколько присутствует в аудитории на данный момент", - рассказала руководитель пункта проведения экзамена Надежда Акайкина.Минимальный балл для получения удовлетворительной оценки на ЕГЭ по географии - 37, по информатике - 40. Результаты станут известны не позднее 14 июня. Следующий экзамен состоится 31 мая. В этот день напишут базовую математику. Мария СЕМЁНОВА

















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