Детский карнавал в этом году состоится 11 июня. Традиционно, уже 10 лет, праздник детства проходил в День защиты детей. Однако в этом году городские власти запретили проводить карнавал 1 июня, ссылаясь на жёсткие требования к организации безопасности детей и на ремонт дорог.
Сначала шествие перенесли на 12 число, потом на 11. В итоге детский карнавал пройдёт в рамках празднования Дня города в воскресенье, 11 июня. Начало в 12 часов. Колонна начнёт движение по проспекту Мира, пойдёт через улицу Перенсона на Театральную площадь.