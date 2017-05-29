НОВОСТИ | Общество













29.05.17 17:29 Детский карнавал в Красноярске состоится 11 июня





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Сначала шествие перенесли на 12 число, потом на 11. В итоге детский карнавал пройдёт в рамках празднования Дня города в воскресенье, 11 июня. Начало в 12 часов. Колонна начнёт движение по проспекту Мира, пойдёт через улицу Перенсона на Театральную площадь.







Детский карнавал в этом году состоится 11 июня. Традиционно, уже 10 лет, праздник детства проходил в День защиты детей. Однако в этом году городские власти запретили проводить карнавал 1 июня, ссылаясь на жёсткие требования к организации безопасности детей и на ремонт дорог.Сначала шествие перенесли на 12 число, потом на 11. В итоге детский карнавал пройдёт в рамках празднования Дня города в воскресенье, 11 июня. Начало в 12 часов. Колонна начнёт движение по проспекту Мира, пойдёт через улицу Перенсона на Театральную площадь.











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