В этом году "Зелёный марафон" проходит под девизом "Километры добрых дел". Настроить участников на удачный старт помог совместный оркестр русских народных инструментов и всех пришедших. Участники играли на ложках, трещотках и маракасах, которые приобрели, чтобы помочь фонду "Счастливые дети". В результате акции собрали более 150 тысяч рублей, а на участие в забеге заявились более 2000 красноярцев.
- Веду активный образ жизни. Решил детям подать пример, чтобы они тоже занимались спортом, вели активную жизнь.
- Мы хотим поучаствовать в благотворительности, быть полезными обществу.
Главная цель социального проекта - пропаганда здорового образа жизни. Перед стартом организовали благотворительные детские площадки, а также турниры по подтягиванию и футбольные соревнования.
"Шестой год мы садим деревья, возводим площадки для детей с ограниченными возможностями. В каждом городе, где проходит марафон - 54 города по всей России, а также Белоруссия, Казахстан, Черногория, - везде он проходит как большой праздник", - рассказал заместитель председателя Восточно-Сибирского банка Сбербанка Александр Абрамкин.
К слову, бежать в марафоне могли все желающие. В символическом забеге на 4 километра 200 метров не было возрастных ограничений.