НОВОСТИ | Спорт













29.05.17 20:58 В Красноярске прошёл "Зелёный марафон"





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- Веду активный образ жизни. Решил детям подать пример, чтобы они тоже занимались спортом, вели активную жизнь.



- Мы хотим поучаствовать в благотворительности, быть полезными обществу.



Главная цель социального проекта - пропаганда здорового образа жизни. Перед стартом организовали благотворительные детские площадки, а также турниры по подтягиванию и футбольные соревнования.



"Шестой год мы садим деревья, возводим площадки для детей с ограниченными возможностями. В каждом городе, где проходит марафон - 54 города по всей России, а также Белоруссия, Казахстан, Черногория, - везде он проходит как большой праздник", - рассказал заместитель председателя Восточно-Сибирского банка Сбербанка Александр Абрамкин.



К слову, бежать в марафоне могли все желающие. В символическом забеге на 4 километра 200 метров не было возрастных ограничений.





В этом году "Зелёный марафон" проходит под девизом "Километры добрых дел". Настроить участников на удачный старт помог совместный оркестр русских народных инструментов и всех пришедших. Участники играли на ложках, трещотках и маракасах, которые приобрели, чтобы помочь фонду "Счастливые дети". В результате акции собрали более 150 тысяч рублей, а на участие в забеге заявились более 2000 красноярцев.Главная цель социального проекта - пропаганда здорового образа жизни. Перед стартом организовали благотворительные детские площадки, а также турниры по подтягиванию и футбольные соревнования."Шестой год мы садим деревья, возводим площадки для детей с ограниченными возможностями. В каждом городе, где проходит марафон - 54 города по всей России, а также Белоруссия, Казахстан, Черногория, - везде он проходит как большой праздник", - рассказал заместитель председателя Восточно-Сибирского банка Сбербанка Александр Абрамкин.К слову, бежать в марафоне могли все желающие. В символическом забеге на 4 километра 200 метров не было возрастных ограничений. Екатерина МАЗАЛЬКОВА

















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