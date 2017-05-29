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29.05.17 17:21 В Ачинске в результате ДТП сгорели два автомобиля





Фото Видео

Фото: VK.COM



В Ачинске на дороге сгорели два автомобиля. По предварительным данным, на перекрёстке продуктовая "ГАЗель" не уступила дорогу внедорожнику и протаранила заднюю часть японского авто. Удар пришёлся в бензобак, обе машины загорелись. Водители сумели выбраться наружу, но шофёр "ГАЗели" получил травмы. Сейчас расследование проводит автополиция.







В Ачинске на дороге сгорели два автомобиля. По предварительным данным, на перекрёстке продуктовая "ГАЗель" не уступила дорогу внедорожнику и протаранила заднюю часть японского авто. Удар пришёлся в бензобак, обе машины загорелись. Водители сумели выбраться наружу, но шофёр "ГАЗели" получил травмы. Сейчас расследование проводит автополиция.













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