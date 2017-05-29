НОВОСТИ | Экономика













29.05.17 17:26 Информация о конфликте владельцев павильонов и администрации Красноярска дошла до президента





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Напомним, в краевом центре хотят снести порядка 500 ларьков. По закону нестационарные объекты, расположенные вблизи дорог, необходимо убрать с главных улиц. На прошлой неделе владельцы и работники павильонов







Информация о конфликте предпринимателей и администрации Красноярска дошла до президента. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов докладывал Владимиру Путину о проблемах, с которыми сегодня сталкивается средний и малый бизнес, и привёл в пример ситуацию в Красноярске.Напомним, в краевом центре хотят снести порядка 500 ларьков. По закону нестационарные объекты, расположенные вблизи дорог, необходимо убрать с главных улиц. На прошлой неделе владельцы и работники павильонов вышли на митинг . Владимир Путин пообещал лично ознакомиться с докладом Титова.











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