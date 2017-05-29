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29.05.17 20:52 Как Красноярск будет отмечать день города и день России





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"11 июня, воскресенье - программа празднования стартует традиционным легкоатлетическим забегом "Красноярская часовня", в 9 часов от исторических ворот до часовни Параскевы-Пятницы. Продолжится программа празднования детским карнавалом. Он состоится 11 июня в 12 часов по традиционному маршруту", - рассказал заместитель руководителя департамента главы Красноярска Денис Антонов.



Вечером в воскресенье - концертная программа с участием красноярских и московских артистов. "Концерт 11-го числа, куда приезжает хор Турецкого и группа "Сопрано", на площади перед БКЗ. Вечером, в сумерках пройдёт грандиозное народное караоке, как они его называют. И закончится всё замечательным фейерверком на территории Красноярска", - рассказал заместитель руководителя администрации губернатора края Сергей Ладыженко.



Праздничный салют запустят на острове Татышев, в районе Стрелки и Театральной площади. 12 июня, в честь государственного праздника, уже по традиции обновят надпись "Россия" на Караульной горе. Поучаствовать может любой желающий. Начало акции в 16:00. Завершит многодневную программу празднования вечерний автопробег "За Россию". Выберут самый патриотично украшенный экипаж.



"Участники смогут посостязаться в звании "самый сильный бас", "самая низкая подвеска", "самая высокая подвеска", "самый громкий рёв мотора". Или просто мы сможем понаблюдать за этими чудесами автотюнинга", - рассказал руководитель студенческих отрядов Красноярского края Владимир Назаров.



В автопробеге примут участие несколько сотен автомобилей, украшенных триколором. Колонна сделает круг через центр, два моста и правый берег. Организаторы уже собирают онлайн-заявки от желающих присоединиться.





Суббота, 10 июня будет богата на культурно-массовые мероприятия. В 10 часов утра на острове Татышев состоится зрелищный чемпионат города по парашютному спорту. В 13 часов там же продолжение программы - праздник веселья и спорта, пятый чемпионат города по ношению жён. Это событие пользуется неизменным интересом как у участников, так и у зрителей. Обещают: скучно не будет. Позже откроются концертные площадки на левобережной набережной."11 июня, воскресенье - программа празднования стартует традиционным легкоатлетическим забегом "Красноярская часовня", в 9 часов от исторических ворот до часовни Параскевы-Пятницы. Продолжится программа празднования детским карнавалом. Он состоится 11 июня в 12 часов по традиционному маршруту", - рассказал заместитель руководителя департамента главы Красноярска Денис Антонов.Вечером в воскресенье - концертная программа с участием красноярских и московских артистов. "Концерт 11-го числа, куда приезжает хор Турецкого и группа "Сопрано", на площади перед БКЗ. Вечером, в сумерках пройдёт грандиозное народное караоке, как они его называют. И закончится всё замечательным фейерверком на территории Красноярска", - рассказал заместитель руководителя администрации губернатора края Сергей Ладыженко.Праздничный салют запустят на острове Татышев, в районе Стрелки и Театральной площади. 12 июня, в честь государственного праздника, уже по традиции обновят надпись "Россия" на Караульной горе. Поучаствовать может любой желающий. Начало акции в 16:00. Завершит многодневную программу празднования вечерний автопробег "За Россию". Выберут самый патриотично украшенный экипаж."Участники смогут посостязаться в звании "самый сильный бас", "самая низкая подвеска", "самая высокая подвеска", "самый громкий рёв мотора". Или просто мы сможем понаблюдать за этими чудесами автотюнинга", - рассказал руководитель студенческих отрядов Красноярского края Владимир Назаров.В автопробеге примут участие несколько сотен автомобилей, украшенных триколором. Колонна сделает круг через центр, два моста и правый берег. Организаторы уже собирают онлайн-заявки от желающих присоединиться. Владимир ЖАРИНОВ

















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