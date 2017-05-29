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29.05.17 20:42 На красноярском мусоросортировочном заводе нашли тело младенца





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"28 мая в следственные органы поступило сообщение о том, что на территории мусороперерабатывающего завода "Экоресурс" обнаружено тело ребёнка без признаков жизни. Всё произошло в течение рабочей смены. Рабочий рассматривал мусорную ленту, которая двигалась, и увидел младенца без признаков жизни", - сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.



Машины с мусором приезжают на завод практически каждую минуту; предположительно та машина, в которой находилось тело малыша, мусор собрала на территории Красноярска. Отметим, что это только предварительные данные. Ребёнок даже не был завёрнут в пелёнку, не был одет и родился ли он живым или нет, пока говорить рано, это покажет вскрытие.



На территории Красноярского края это не первый подобный случай. В 2016 году в регионе без признаков жизни были найдены 10 младенцев. По пяти фактам, где было доказано, что ребёнок родился живым, возбуждены уголовные дела. В 2017 году это второй случай.



Сейчас следователи проводят проверку по факту обнаружения новорождённого ребёнка на мусоросортировочном заводе в Красноярске. После чего станет ясно, будет ли возбуждено уголовное дело.





За этим шлагбаумом находится мусоросортировочный завод, именно на его территории была обнаружена страшная находка. 28 мая, в воскресенье один из рабочих на ленте мусоросортировочного завода обнаружил тело новорождённого ребёнка. У малыша даже не была обрезана пуповина."28 мая в следственные органы поступило сообщение о том, что на территории мусороперерабатывающего завода "Экоресурс" обнаружено тело ребёнка без признаков жизни. Всё произошло в течение рабочей смены. Рабочий рассматривал мусорную ленту, которая двигалась, и увидел младенца без признаков жизни", - сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.Машины с мусором приезжают на завод практически каждую минуту; предположительно та машина, в которой находилось тело малыша, мусор собрала на территории Красноярска. Отметим, что это только предварительные данные. Ребёнок даже не был завёрнут в пелёнку, не был одет и родился ли он живым или нет, пока говорить рано, это покажет вскрытие.На территории Красноярского края это не первый подобный случай. В 2016 году в регионе без признаков жизни были найдены 10 младенцев. По пяти фактам, где было доказано, что ребёнок родился живым, возбуждены уголовные дела. В 2017 году это второй случай.Сейчас следователи проводят проверку по факту обнаружения новорождённого ребёнка на мусоросортировочном заводе в Красноярске. После чего станет ясно, будет ли возбуждено уголовное дело. Елена АЛИШЕВЕЦ

















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