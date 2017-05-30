Трагедия в центре Красноярска. 29 мая около 20 часов в одном из дворов на улице Декабристов обнаружили тело мужчины с признаками падения с высоты. Соседи его опознали, погибшим оказался исполняющий обязанности руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Юрий Парыгин. Ему было 58 лет, на должность он заступил недавно - в марте, но его кандидатура ещё не была утверждена. До этого Юрий Парыгин с 2006 по 2011 руководил краевым агентством по управлению государственным имуществом.
"По предварительным данным, погибший пришёл с работы в подъезд своего дома, но в квартиру не заходил. После чего выпал с лестничного перехода, ведущего с 17 этажа на чердак. В настоящее время наряду с другими версиями следствие отрабатывает версию о неурядицах в семье погибшего", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.