НОВОСТИ | Происшествия













30.05.17 11:45 В Красноярске погиб чиновник





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"По предварительным данным, погибший пришёл с работы в подъезд своего дома, но в квартиру не заходил. После чего выпал с лестничного перехода, ведущего с 17 этажа на чердак. В настоящее время наряду с другими версиями следствие отрабатывает версию о неурядицах в семье погибшего", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.







Трагедия в центре Красноярска. 29 мая около 20 часов в одном из дворов на улице Декабристов обнаружили тело мужчины с признаками падения с высоты. Соседи его опознали, погибшим оказался исполняющий обязанности руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Юрий Парыгин. Ему было 58 лет, на должность он заступил недавно - в марте, но его кандидатура ещё не была утверждена. До этого Юрий Парыгин с 2006 по 2011 руководил краевым агентством по управлению государственным имуществом."По предварительным данным, погибший пришёл с работы в подъезд своего дома, но в квартиру не заходил. После чего выпал с лестничного перехода, ведущего с 17 этажа на чердак. В настоящее время наряду с другими версиями следствие отрабатывает версию о неурядицах в семье погибшего", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.











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