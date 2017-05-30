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НОВОСТИ | Спорт





30.05.17 11:49 Александр Сёмин принял участие в матче Ночной хоккейной лиги



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На ледовой арене "Сокол" сегодня закрытие сезона. В товарищеском матче сошлись "Сибирский хоккейный клуб" и "Львы". Ночная хоккейная лига объединяет непрофессиональных поклонников хоккея. Но несмотря на любительский статус, матчи проводятся с судьями, играются по три периода по 20 минут каждый, а интерес у зрителей к этому виду спорта только растёт.

В составе команд нет ограничений по возрасту и профессиональной принадлежности. Главное - беззаветная любовь к спорту. "Это любительский спорт, после работы. Мы не сильно играем силовую, так как это невозможно: получим травму и семейный бюджет пострадает от потери кормильца, так не пойдёт", - пояснил вратарь "СХК" Николай Мацуев.

Матч товарищеский, но напряжение нешуточное. Подогревает азарт и приезд звезды хоккея, двукратного чемпиона мира, нападающего российских, американских и канадского клубов Александра Сёмина. Воспитанник красноярской юношеской команды "Сокол" в родных стенах оправдал ожидания зрителей.

Команды шли с нос к носу, но в последний момент удача оказалась на стороне "СХК". Итоговый счёт 4:3. Пока делают прощальные фото, у выхода на лёд Сёмина уже поджидает толпа фанатов. Сам спортсмен рассказывает, что приглашение сыграть в Ночной хоккейной лиге Красноярска принял с радостью.

"Выхожу с ребятами за компанию поиграть, приятно, что выиграли. Для ребят вдвойне приятно. Ощущения всегда только хорошие. Здесь всегда играю. Приезжаю, летом катаюсь с ребятами. Я думаю, они одинаковые, потому последние два сезона в России играл, на долго не уезжал и постоянно прилетал домой", - рассказал двукратный чемпион мира по хоккею Александр Сёмин.

Ночная хоккейная лига существует лишь шесть лет, но уже в этом году команда из Красноярского края стала лучшей в России. Число фанатов любительского хоккея неуклонно растёт, вот и сегодня, подражая своим отцам и спортивным звёздам, за коробкой идёт матч у подрастающего поколения спортсменов.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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