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НОВОСТИ | Общество





30.05.17 11:47 Красноярские пляжи готовятся к открытию сезона



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К середине июня пляж на острове Отдыха в Красноярске будет готов к отдыху горожан. Скоро туда начнут завозить песок. Кроме этого, планируется обследование дна реки водолазами, его будут чистить от мусора, коряг, водорослей. Примерно через две недели на острове Отдыха можно будет загорать, а вот купаться в акватории разрешат только после анализа воды. Этим займётся Роспотребнадзор. Напомним, в течение нескольких последних лет результаты проб воды были такие, что купаться было запрещено в большинстве мест, которое оборудованы для отдыха.








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