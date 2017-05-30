Мотоциклисты устроили гонки на красноярских Столбах. Девять байкеров проехали в заповедную зону. Молодые люди проигнорировали все запрещающие знаки и также пересекли на мототехнике реку Базаиха, нарушив требования режима водоохранной зоны.
Инспекторы по горячим следам смогли задержать всех нарушителей, на каждого был составлен административный протокол - теперь им грозят штрафы 3000 рублей и выше. Стоит отметить, что помимо экологического ущерба - повреждения почвенного покрова и загрязнения воды - байкеры проложили тропы в заповедник, по которым туда проникают бродячие собаки и пешие нарушители.