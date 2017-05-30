НОВОСТИ | Общество













30.05.17 11:42 В Ачинске выпускник пронёс на ЕГЭ мобильный телефон





Фото Видео





Отметим, что проносить в пункт проведения экзаменов посторонние вещи строго запрещено. С собой можно взять только паспорт и ручку. Следующий ЕГЭ состоится 31 мая, в этот день более 14 тысяч выпускников напишут базовую математику.







В Ачинске на ЕГЭ поймали первого выпускника-нарушителя с мобильным телефоном. Напомним, накануне прошли экзамены по географии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Эти предметы выбрали более двух тысяч школьников в Красноярском крае. Из-за нарушения порядка проведения ЕГЭ в Ачинске с экзамена был удалён выпускник за мобильный телефон и шпаргалки. Пересдать предмет он сможет только в следующем году.Отметим, что проносить в пункт проведения экзаменов посторонние вещи строго запрещено. С собой можно взять только паспорт и ручку. Следующий ЕГЭ состоится 31 мая, в этот день более 14 тысяч выпускников напишут базовую математику.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













