В Ачинске на ЕГЭ поймали первого выпускника-нарушителя с мобильным телефоном. Напомним, накануне прошли экзамены по географии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Эти предметы выбрали более двух тысяч школьников в Красноярском крае. Из-за нарушения порядка проведения ЕГЭ в Ачинске с экзамена был удалён выпускник за мобильный телефон и шпаргалки. Пересдать предмет он сможет только в следующем году.
Отметим, что проносить в пункт проведения экзаменов посторонние вещи строго запрещено. С собой можно взять только паспорт и ручку. Следующий ЕГЭ состоится 31 мая, в этот день более 14 тысяч выпускников напишут базовую математику.