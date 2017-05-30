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30.05.17 11:41 В окрестностях Монастырского озера заметили семейство медведей





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Как пишут в комментариях к этому видео в интернете, медведи часто купаются в озере, когда там не отдыхают большие компании людей.







Рядом с Монастырским озером жители Енисейского района встретились с семьёй хищников. Большая медведица шла прямо по проезжей части. За ней пристроились три маленьких медвежонка. Прогулку косолапых удалось запечатлеть на мобильный телефон пассажирке проезжавшего мимо автомобиля.Как пишут в комментариях к этому видео в интернете, медведи часто купаются в озере, когда там не отдыхают большие компании людей.













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