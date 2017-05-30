АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





30.05.17 19:04 Дети погорельцев смогут бесплатно отдохнуть в оздоровительных лагерях



Фото Видео репортаж Видео
Погорельцы могут отправить своих детей в оздоровительные лагеря на всё лето - об этом рассказал министр образования Красноярского края. Всего в этом году в пришкольных и загородных лагерях региона отдохнут около 115 тысяч школьников, 176 одарённых детей проведут лето на берегах Чёрного моря в Крыму.

Сейчас идёт проверка учреждений в Красноярском крае на безопасность и соответствие нормам; это 910 оздоровительных лагерей, из них 63 загородных, ещё 808 дневного пребывания и 39 палаточных. Уже более 500 получили разрешение и открыли сезон. Приём заявок на отдых завершён, но особые условия действуют для детей, чьи дома сгорели во время "огненного шторма" на прошлой неделе.

"Сейчас, по разным подсчётам, порядка 140 детей. Если родители пожелают, они будут отдыхать все три сезона. По каждому персонально отрабатывается эта позиция. В данном случае мы отрабатываем, чтобы эти путёвки были бесплатными", - пояснила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.