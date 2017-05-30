НОВОСТИ | Общество













30.05.17 19:04 Дети погорельцев смогут бесплатно отдохнуть в оздоровительных лагерях





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Сейчас идёт проверка учреждений в Красноярском крае на безопасность и соответствие нормам; это 910 оздоровительных лагерей, из них 63 загородных, ещё 808 дневного пребывания и 39 палаточных. Уже более 500 получили разрешение и открыли сезон. Приём заявок на отдых завершён, но особые условия действуют для детей, чьи дома сгорели во время "огненного шторма" на прошлой неделе.



"Сейчас, по разным подсчётам, порядка 140 детей. Если родители пожелают, они будут отдыхать все три сезона. По каждому персонально отрабатывается эта позиция. В данном случае мы отрабатываем, чтобы эти путёвки были бесплатными", - пояснила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.







Погорельцы могут отправить своих детей в оздоровительные лагеря на всё лето - об этом рассказал министр образования Красноярского края. Всего в этом году в пришкольных и загородных лагерях региона отдохнут около 115 тысяч школьников, 176 одарённых детей проведут лето на берегах Чёрного моря в Крыму.Сейчас идёт проверка учреждений в Красноярском крае на безопасность и соответствие нормам; это 910 оздоровительных лагерей, из них 63 загородных, ещё 808 дневного пребывания и 39 палаточных. Уже более 500 получили разрешение и открыли сезон. Приём заявок на отдых завершён, но особые условия действуют для детей, чьи дома сгорели во время "огненного шторма" на прошлой неделе."Сейчас, по разным подсчётам, порядка 140 детей. Если родители пожелают, они будут отдыхать все три сезона. По каждому персонально отрабатывается эта позиция. В данном случае мы отрабатываем, чтобы эти путёвки были бесплатными", - пояснила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.











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