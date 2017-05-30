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30.05.17 17:24 В красноярском горсовете решали судьбу комиссии по экологии





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Татьяна Казанова, председатель красноярского городского совета депутатов: "Хорошо бы, если бы весь этот спор материализовался в дела. Почему такой большой спор? Я полностью не буду комментировать, скажу только своё видение: это, во-первых, политические вещи, потому что это вопрос, на котором можно очень хорошо попиариться".







Городской совет Красноярска оказался расколот вопросом экологии. Состоялась внеочередная сессия, на которой почти в завершении обсуждали вопрос упразднения комиссии по безопасности жизнедеятельности и, собственно, экологии. Её полномочия должны были распределить на другие комиссии. Часть народных избранников заявила: комиссия не имеет реальных рычагов воздействия, на заседаниях низкая явка. Другие заявляли о невозможности ликвидации. Тем более что 2017 год объявлен годом экологии. В итоге депутаты так и не смогли договориться. Вопрос обсудят позже."Хорошо бы, если бы весь этот спор материализовался в дела. Почему такой большой спор? Я полностью не буду комментировать, скажу только своё видение: это, во-первых, политические вещи, потому что это вопрос, на котором можно очень хорошо попиариться".







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