НОВОСТИ | Общество













30.05.17 17:21 В Красноярске практически нет безопасных детских площадок





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"Нужно внести корректировку в рамках процесса изготовления, есть такое право. Потому что самое главное - безопасность и соответствие всем канонам", - отметил депутат Государственной Думы РФ Юрий Швыткин.



Между тем, программа благоустройства дворов на 80% финансируются из федерального, краевого и городского бюджетов, остальное доплачивают жильцы. И у людей закрались подозрения, а не лоббируют ли гостами интересы бизнеса. Ведь деньги уже поступают, в среднем 3 миллиона рублей на благоустройство одного двора, включая детскую площадку. А их в крае более полутысячи.



"Нам даже в голову не пришло, что все эти малые формы могут не соответствовать госту. Тем более это делалось настолько быстро, лишь бы не было у них между собой конкуренции. Вот это меня почему-то смущает", - сказала председатель совета дома на пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 122 Наталья Гусельникова.



Специалисты уверяют, в Красноярске практически нет безопасных детских площадок: одни устарели, к остальным относятся формально. К слову, их должны проверять минимум два раза в год. "Застройщиков обязали устанавливать площадки и они обращаются к организациям, которые не очень компетентны и не очень честны. Они ставят оборудование с нарушениями", - отметил специалист по безопасной эксплуатации игрового оборудования Андрей Гурков.



Да и производители не успевают за изменениями гостов. Новые, кстати, утвердили в мае, они вступят в силу в 2018 году. И это тоже надо учитывать управляющим компаниям, потому как в противном случае им отвечать за травмы или гибель ребёнка на детской площадке.





Казалось бы, детская площадка образцово-показательная, но эти качели необходимо демонтировать немедленно. Жёсткий подвес запрещён с 12 года. Хотя на первый взгляд не придраться. Конечно, мамы или бабушки не всегда могут профессионально оценить безопасность игрового оборудования. Да и управдомы сегодня с ужасом узнали, что в 17 году заключили контракты на поставку детских площадок, не соответствующих гостам 15-го."Нужно внести корректировку в рамках процесса изготовления, есть такое право. Потому что самое главное - безопасность и соответствие всем канонам", - отметил депутат Государственной Думы РФ Юрий Швыткин.Между тем, программа благоустройства дворов на 80% финансируются из федерального, краевого и городского бюджетов, остальное доплачивают жильцы. И у людей закрались подозрения, а не лоббируют ли гостами интересы бизнеса. Ведь деньги уже поступают, в среднем 3 миллиона рублей на благоустройство одного двора, включая детскую площадку. А их в крае более полутысячи."Нам даже в голову не пришло, что все эти малые формы могут не соответствовать госту. Тем более это делалось настолько быстро, лишь бы не было у них между собой конкуренции. Вот это меня почему-то смущает", - сказала председатель совета дома на пр. им. газеты "Красноярский рабочий", 122 Наталья Гусельникова.Специалисты уверяют, в Красноярске практически нет безопасных детских площадок: одни устарели, к остальным относятся формально. К слову, их должны проверять минимум два раза в год. "Застройщиков обязали устанавливать площадки и они обращаются к организациям, которые не очень компетентны и не очень честны. Они ставят оборудование с нарушениями", - отметил специалист по безопасной эксплуатации игрового оборудования Андрей Гурков.Да и производители не успевают за изменениями гостов. Новые, кстати, утвердили в мае, они вступят в силу в 2018 году. И это тоже надо учитывать управляющим компаниям, потому как в противном случае им отвечать за травмы или гибель ребёнка на детской площадке. Вадим КУЛИКОВ













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