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30.05.17 17:23 Федеральная программа "Жильё для российской семьи" получит статус краевой





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С переходом программы в статус краевой планируют расширить список возможных участников. Законопроект вынесут на рассмотрение осенней сессии Заксобрания. К слову, в Красноярске и его окрестностях продолжают строить экономжильё для почти 10 тысяч семей, строительство идёт по графику.







Федеральную программу "Жильё для российской семьи" переформатируют и сделают краевой. Об этом стало известно сегодня. Напомним, Минстрой России хочет отменить программу, так как за два года построили только 3% от запланированного объёма жилья.С переходом программы в статус краевой планируют расширить список возможных участников. Законопроект вынесут на рассмотрение осенней сессии Заксобрания. К слову, в Красноярске и его окрестностях продолжают строить экономжильё для почти 10 тысяч семей, строительство идёт по графику.







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