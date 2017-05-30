НОВОСТИ | Общество













30.05.17 17:30 Желающих принять участие в детском карнавале стало меньше





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"Для любой традиции важна стабильность - сохранение как даты, так и места. Поэтому мы понимаем, что количество участников будет значительно меньше, чем 1 июня. Потому что огромное количество участников было из муниципальных организаций, это школы и детсады, им неудобно в выходной день. Зато мы ждём большего количества семей, семейных коллективов", - отметила организатор Детского карнавала в Красноярске Светлана Тетерина.







После изменения даты проведения детского карнавала в Красноярске (напомним, в этом году он состоится 11 июня), желающих принять в нём участие поубавилось. О нерадужной тенденции рассказали организаторы праздника. Традиционно, уже 10 лет, карнавал проходил в День защиты детей. Однако в этом году городские власти запретили проводить его 1 июня, ссылаясь на жёсткие требования к организации безопасности детей и на ремонт дорог. Несмотря на это, организаторы обещают - скучно не будет. Будут работать десятки развлекательных площадок, а главное событие - костюмированное шествие - состоится уже в 12 часов на проспекте Мира."Для любой традиции важна стабильность - сохранение как даты, так и места. Поэтому мы понимаем, что количество участников будет значительно меньше, чем 1 июня. Потому что огромное количество участников было из муниципальных организаций, это школы и детсады, им неудобно в выходной день. Зато мы ждём большего количества семей, семейных коллективов", - отметила организатор Детского карнавала в Красноярске Светлана Тетерина.







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