НОВОСТИ | Общество













30.05.17 17:25 Жильцы многоэтажек на Менжинского поссорились из-за перекрытого проезда по двору





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"Двор разбит, целый день гул. Будто магистраль. Мы же живые люди, мы живём здесь, мы хотим, чтобы наш двор был красивый, чистый и спокойный, чтобы дети на велосипедах катались", - сетует жительница ул. Менжинского, 9 Альбина Фёдоровна.



Жизнь людей изменилась в 2013 году. Тогда на проспекте Свободный обрушилась подпорная стена, два человека погибли. После трагедии в городе начался усиленный контроль за такими сооружениями. В том числе и в переулке Боготольский. Движение здесь ограничили. Водители стали объезжать неудобный участок дороги через дворы жилых домов. Но перекрытие нежелательного проезда вызвало ещё больше споров.



"Мы можем всё нормально сделать. Три дома согласны сложиться и сделать шлагбаум цивилизованно, а не так. Скорая, пожарная поедут - что делать будем?", - говорит жительница ул. Менжинского, 6 Виктория Войхман.



По словам жильцов, они неоднократно просили представителей городской и краевой власти наконец отремонтировать Боготольский, чтобы убрать поток машин из дворов. "В настоящее время планируется заложить средства в размере 1 миллиона рублей на проведение археологической экспертизы, затем необходимо провести экспертизу всего проекта в целом и уже потом определять источник финансирования на реализацию", - пояснила пресс-секретарь департамента градостроительства Красноярска Оксана Покаместова.



Назвать хотя бы приблизительные сроки начала ремонта Боготольского в администрации города не смогли. Жителям этих многоэтажек остаётся либо запасаться терпением и ждать начала работ, либо прийти к компромиссу между собой, как именно сделать свой двор вновь комфортным для жизни.





Автомобилисты по привычке заезжают во дворы на Менжинского, но теперь их здесь ждёт неприятный сюрприз: проезд загораживают бетонные блоки. Их установили жители местных многоэтажек - устали терпеть бесконечный поток машин под окнами."Двор разбит, целый день гул. Будто магистраль. Мы же живые люди, мы живём здесь, мы хотим, чтобы наш двор был красивый, чистый и спокойный, чтобы дети на велосипедах катались", - сетует жительница ул. Менжинского, 9 Альбина Фёдоровна.Жизнь людей изменилась в 2013 году. Тогда на проспекте Свободный обрушилась подпорная стена, два человека погибли. После трагедии в городе начался усиленный контроль за такими сооружениями. В том числе и в переулке Боготольский. Движение здесь ограничили. Водители стали объезжать неудобный участок дороги через дворы жилых домов. Но перекрытие нежелательного проезда вызвало ещё больше споров."Мы можем всё нормально сделать. Три дома согласны сложиться и сделать шлагбаум цивилизованно, а не так. Скорая, пожарная поедут - что делать будем?", - говорит жительница ул. Менжинского, 6 Виктория Войхман.По словам жильцов, они неоднократно просили представителей городской и краевой власти наконец отремонтировать Боготольский, чтобы убрать поток машин из дворов. "В настоящее время планируется заложить средства в размере 1 миллиона рублей на проведение археологической экспертизы, затем необходимо провести экспертизу всего проекта в целом и уже потом определять источник финансирования на реализацию", - пояснила пресс-секретарь департамента градостроительства Красноярска Оксана Покаместова.Назвать хотя бы приблизительные сроки начала ремонта Боготольского в администрации города не смогли. Жителям этих многоэтажек остаётся либо запасаться терпением и ждать начала работ, либо прийти к компромиссу между собой, как именно сделать свой двор вновь комфортным для жизни. Анастасия ЦЫГАНКОВА













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