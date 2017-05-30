НОВОСТИ | Общество













30.05.17 17:27 В Красноярске появилась передвижная криминалистическая лаборатория





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"Данная криминалистическая лаборатория позволяет эксперту всесторонне на месте происшествия подойти к поиску следов с баллистическими объектами и провести первоначальное исследование в нормальных, комфортных для эксперта условиях, без воздействия погодных условий", - рассказал зам.начальника экспертно-криминалистического отдела МУ МВД России "Красноярское" Сергей Заспин.



Для сравнения, раньше следователи отправлялись всего с одним специальным чемоданом. Теперь их шесть. Один из чемоданов называется "Экспресслед". Он позволяет быстро, на месте, с помощью химического вещества выявить отпечатки следов. Таким образом, специалисты получают результат не за сутки, как это было раньше, а всего за 5-10 минут.



Помимо этого здесь предусмотрены два осветительных прибора для работы ночью, а на крыше автомобиля оборудован багажник с камерой, чтобы вести съёмку. На вопрос, когда передвижная лаборатория выйдет на улицы Красноярска, специалисты шутят: лучше бы никогда, но позже добавляют: при первом же звонке автомобиль отправится на место преступления.





Современная передвижная криминалистическая лаборатория оснащена всеми необходимыми техническими и технологическими помощниками в поисках следов на месте происшествия. Она позволит быстрее и тщательнее собирать следы преступления."Данная криминалистическая лаборатория позволяет эксперту всесторонне на месте происшествия подойти к поиску следов с баллистическими объектами и провести первоначальное исследование в нормальных, комфортных для эксперта условиях, без воздействия погодных условий", - рассказал зам.начальника экспертно-криминалистического отдела МУ МВД России "Красноярское" Сергей Заспин.Для сравнения, раньше следователи отправлялись всего с одним специальным чемоданом. Теперь их шесть. Один из чемоданов называется "Экспресслед". Он позволяет быстро, на месте, с помощью химического вещества выявить отпечатки следов. Таким образом, специалисты получают результат не за сутки, как это было раньше, а всего за 5-10 минут.Помимо этого здесь предусмотрены два осветительных прибора для работы ночью, а на крыше автомобиля оборудован багажник с камерой, чтобы вести съёмку. На вопрос, когда передвижная лаборатория выйдет на улицы Красноярска, специалисты шутят: лучше бы никогда, но позже добавляют: при первом же звонке автомобиль отправится на место преступления. Екатерина МАЗАЛЬКОВА













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