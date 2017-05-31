НОВОСТИ | Общество













31.05.17 08:47 Нелегальные коллекторы продолжают терроризировать красноярцев





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"Выложил в интернет про невестку, жену внука, что она продаётся. Я в интернете ничего не понимаю, даже эти слова не знаю. Там написал даже прейскурант, что почём", - негодует жительница Красноярска Галина Азильгареева.



Кроме звонков, приходят СМС с угрозами. В то время, когда съёмочная группа "Вестей" была в квартире пенсионерки, в дверь позвонили. Выясняется, что посылку с неизвестным содержимым прислал тот самый мужчина, который запугивает женщину по телефону. Контора по быстрым займам находится на остановке на проспекте "Красноярский рабочий". Комментировать ситуацию там отказались.



По закону о коллекторах, который действует с января, запрещено угрожать жизни и здоровью, оскорблять, беспокоить в будни после 22 часов, звонить больше одного раза в сутки. Прописано даже количество СМС - не больше двух в день. Личные встречи только с согласия должника и раз в неделю. За нарушение грозит серьёзная административная ответственность.



В Красноярском крае официально зарегистрировано только одно коллекторское агентство, однако в России их больше 120-ти. На самом деле коллекторы из одного города могут звонить должникам в другие города, поэтому вычислить их порой бывает очень сложно. Но как говорят специалисты службы судебных приставов, особенно жёстко и даже жестоко действуют коллекторы, которые вообще не работают ни в каких агентствах, они сами по себе.



За пять месяцев 2017-го в службу судебных приставов Красноярска с просьбами защитить от коллекторов обратились больше 200 человек. "Когда непосредственно идёт угроза жизни и здоровью, в первую очередь граждане имеют право обратиться в полицию. Обратиться с заявлением в управление федеральной службы о нарушении требований 230 закона. Сотрудниками управления по каждому факту проводится проверка", - пояснила начальник отдела управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю Елена Козлова.



Специалисты советуют брать кредиты только в крупных банках и не доверять сомнительным кредитным организациям.





76-летняя Галина Азильгареева взяла кредит 18 тысяч в компании так называемых быстрых займов. Но внезапно заболел внук, к тому же женщина ухаживает за сыном-инвалидом. Клиентка предупредила фирму, что у неё проблемы с финансами, но там вошли в положение только на словах. На деле, когда пенсионерка задолжала за два месяца, её семью стали запугивать коллекторы."Выложил в интернет про невестку, жену внука, что она продаётся. Я в интернете ничего не понимаю, даже эти слова не знаю. Там написал даже прейскурант, что почём", - негодует жительница Красноярска Галина Азильгареева.Кроме звонков, приходят СМС с угрозами. В то время, когда съёмочная группа "Вестей" была в квартире пенсионерки, в дверь позвонили. Выясняется, что посылку с неизвестным содержимым прислал тот самый мужчина, который запугивает женщину по телефону. Контора по быстрым займам находится на остановке на проспекте "Красноярский рабочий". Комментировать ситуацию там отказались.По закону о коллекторах, который действует с января, запрещено угрожать жизни и здоровью, оскорблять, беспокоить в будни после 22 часов, звонить больше одного раза в сутки. Прописано даже количество СМС - не больше двух в день. Личные встречи только с согласия должника и раз в неделю. За нарушение грозит серьёзная административная ответственность.В Красноярском крае официально зарегистрировано только одно коллекторское агентство, однако в России их больше 120-ти. На самом деле коллекторы из одного города могут звонить должникам в другие города, поэтому вычислить их порой бывает очень сложно. Но как говорят специалисты службы судебных приставов, особенно жёстко и даже жестоко действуют коллекторы, которые вообще не работают ни в каких агентствах, они сами по себе.За пять месяцев 2017-го в службу судебных приставов Красноярска с просьбами защитить от коллекторов обратились больше 200 человек. "Когда непосредственно идёт угроза жизни и здоровью, в первую очередь граждане имеют право обратиться в полицию. Обратиться с заявлением в управление федеральной службы о нарушении требований 230 закона. Сотрудниками управления по каждому факту проводится проверка", - пояснила начальник отдела управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю Елена Козлова.Специалисты советуют брать кредиты только в крупных банках и не доверять сомнительным кредитным организациям. Мария СЕМЁНОВА

















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