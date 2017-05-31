НОВОСТИ | Общество













31.05.17 09:07 В окрестностях посёлка Элита растёт несанкционированная свалка





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В лесу с душком чего только не найдёшь: строительный мусор, бытовые отходы, детские игрушки, мебель и даже гору свиных шкур с печатями госветнадзора. Людмила уверена, весь этот мусор сюда привезли местные жители, а вот разбросанные мешки навоза она приписывает конному клубу, который обосновался неподалёку отсюда.



Эту поляну превратили в ипподром, видно, что земля здесь истоптана лошадьми. На земле лежат жерди для тренировки конкура. Рядом с площадкой, видимо, для зрителей прямо к дереву прибита лавочка, при этом основание сосны предварительно подпилили и она уже начала усыхать.



- Лавочка наша.

- А вы знаете, что порча деревьев - это тоже преступление?

- Наверно, знаем.

- Почему тогда так произошло?

- Вы посмотрите, что здесь происходит...

- Это же не значит, что вы так же должны поступать.



А вот про навоз коневоды заверили - на свалку его не вывозят, удобрение охотно скупают дачники. Совсем не элитная свалка расположилась на землях Элитовского сельсовета. "Эта территория муниципалитета, но это в лесу, где гослесфонд, отвечает лесничество. Они обязаны это убирать", - пояснил глава Элитовского сельсовета Валерий Звягин.



В сельсовете пообещали, составят необходимый административный материал по свалке и направят в лесное хозяйство с требованием навести порядок в сосновом бору.





Людмила Ульяновна приезжает подышать свежим воздухом в этот сосновый бор из душного и дымного города вот уже 12 лет, но последние три года ей приходится наслаждаться не таёжными видами и запахами, а ароматами гниения и горами мусора.В лесу с душком чего только не найдёшь: строительный мусор, бытовые отходы, детские игрушки, мебель и даже гору свиных шкур с печатями госветнадзора. Людмила уверена, весь этот мусор сюда привезли местные жители, а вот разбросанные мешки навоза она приписывает конному клубу, который обосновался неподалёку отсюда.Эту поляну превратили в ипподром, видно, что земля здесь истоптана лошадьми. На земле лежат жерди для тренировки конкура. Рядом с площадкой, видимо, для зрителей прямо к дереву прибита лавочка, при этом основание сосны предварительно подпилили и она уже начала усыхать.А вот про навоз коневоды заверили - на свалку его не вывозят, удобрение охотно скупают дачники. Совсем не элитная свалка расположилась на землях Элитовского сельсовета. "Эта территория муниципалитета, но это в лесу, где гослесфонд, отвечает лесничество. Они обязаны это убирать", - пояснил глава Элитовского сельсовета Валерий Звягин.В сельсовете пообещали, составят необходимый административный материал по свалке и направят в лесное хозяйство с требованием навести порядок в сосновом бору. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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