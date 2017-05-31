ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ:
Вести и Русфонд собирают средства для больных детей
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





31.05.17 09:07 В окрестностях посёлка Элита растёт несанкционированная свалка



Фото Видео репортаж Видео
Людмила Ульяновна приезжает подышать свежим воздухом в этот сосновый бор из душного и дымного города вот уже 12 лет, но последние три года ей приходится наслаждаться не таёжными видами и запахами, а ароматами гниения и горами мусора.

В лесу с душком чего только не найдёшь: строительный мусор, бытовые отходы, детские игрушки, мебель и даже гору свиных шкур с печатями госветнадзора. Людмила уверена, весь этот мусор сюда привезли местные жители, а вот разбросанные мешки навоза она приписывает конному клубу, который обосновался неподалёку отсюда.

Эту поляну превратили в ипподром, видно, что земля здесь истоптана лошадьми. На земле лежат жерди для тренировки конкура. Рядом с площадкой, видимо, для зрителей прямо к дереву прибита лавочка, при этом основание сосны предварительно подпилили и она уже начала усыхать.

- Лавочка наша.
- А вы знаете, что порча деревьев - это тоже преступление?
- Наверно, знаем.
- Почему тогда так произошло?
- Вы посмотрите, что здесь происходит...
- Это же не значит, что вы так же должны поступать.

А вот про навоз коневоды заверили - на свалку его не вывозят, удобрение охотно скупают дачники. Совсем не элитная свалка расположилась на землях Элитовского сельсовета. "Эта территория муниципалитета, но это в лесу, где гослесфонд, отвечает лесничество. Они обязаны это убирать", - пояснил глава Элитовского сельсовета Валерий Звягин.

В сельсовете пообещали, составят необходимый административный материал по свалке и направят в лесное хозяйство с требованием навести порядок в сосновом бору.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.