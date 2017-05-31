НОВОСТИ | Общество









Радиомобиль



31.05.17 09:25 "Радиомобиль" в Канске





Фото Видео





Несмотря на трудную ситуацию, на встречу с радиоведущими Любовью Кочневой, Алексеем Калитюком и Дмитрием Васяновичем пришло большое количество слушателей с просьбой помочь с решением и других проблем Канска - социальных и жилищно-коммунальных. Приезд региональных журналистов погрузил слушателей в воспоминания о детстве, когда радио только вошло в их жизнь.



- Как будто в нашей глухой деревне распахнули окно в большой мир. Особенно ценным было то, что велось всё на добротном литературном русском языке. Ворвалась новая жизнь. Это было такое открытие для нашего глухоманного Ирбейского района.



А уже после официальной встречи слушатели подходили к журналистам с собственными проблемами, помочь разобраться в которых радиоведущие будут готовы в эфирах "Радио России. Красноярск".





Приезд Радиомобиля в Канск совпал с трагичными для города событиями. На минувшей неделе сильный пожар оставил без жилья больше сотни людей. Журналисты "Радио России" сами побывали на пепелище, вели прямую трансляцию в эфир об изменении ситуации в городе, записали несколько интервью.Несмотря на трудную ситуацию, на встречу с радиоведущими Любовью Кочневой, Алексеем Калитюком и Дмитрием Васяновичем пришло большое количество слушателей с просьбой помочь с решением и других проблем Канска - социальных и жилищно-коммунальных. Приезд региональных журналистов погрузил слушателей в воспоминания о детстве, когда радио только вошло в их жизнь.А уже после официальной встречи слушатели подходили к журналистам с собственными проблемами, помочь разобраться в которых радиоведущие будут готовы в эфирах "Радио России. Красноярск". Анастасия ЦЫГАНКОВА















ДРУГИЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

"Радиомобиль" в Краснотуранске



"Радиомобиль" в Шушенском



"Радиомобиль" в Шарыпове



"Радиомобиль" в Ачинске





АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













