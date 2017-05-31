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31.05.17 11:40 В Назаровском районе зафиксирована вспышка бешенства





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Карантин продлится ещё неделю. На это время ввоз и тем более вывоз мяса запрещён. К слову, вспышки бешенства также зафиксированы в Боготольском и Ужурском районах. Основными переносчиками болезни являются лисы.







В Назаровском районе зафиксирована вспышка бешенства. Карантин объявили в деревне Верхний Ададым. Там в одном из частных подворий больная собака покусала 20 овец. Спустя несколько дней животные стали проявлять агрессию. Заражённых парнокопытных и бешенного пса пришлось умертвить.Карантин продлится ещё неделю. На это время ввоз и тем более вывоз мяса запрещён. К слову, вспышки бешенства также зафиксированы в Боготольском и Ужурском районах. Основными переносчиками болезни являются лисы.











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