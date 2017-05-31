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31.05.17 11:41 В Красноярске водитель избил виновника ДТП



Фото Видео репортаж Видео
В Красноярске водитель устроил расправу над виновником ДТП. Инцидент произошёл накануне в вечерний час пик на улице Партизана Железняка. 60-летний красноярец ехал на "Камри" по встречной полосе, врезался в иномарку, но не остановился, а попытался скрыться. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как за машиной гонится человек - это хозяин автомобиля, пострадавшего в ДТП. Ему 30 лет, по-видимому, он решил расквитаться с нарушителем - догнал на ближайшем перекрёстке, вытащил из машины, подсёк подножкой и нанёс несколько ударов по голове. Пострадавшего увезли на "скорой", врачи подозревают перелом основания черепа.

В сети большинство пользователей встали на сторону водителя "Камри". "Хоть и нарушил правила, допустил ДТП, но это не повод на него бросаться и пытаться убить", - пишут красноярцы. На обидчика завели дело, ему грозит до 8 лет тюрьмы. Ещё нюанс: в ГИБДД рассказали, что пострадавший водитель, который поехал по встречке и спровоцировал аварию, лишён водительских прав - за то, что аналогично скрылся с места ДТП.
АРХИВ 
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