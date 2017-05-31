Коммунальный мост отремонтирует компания "Сибиряк". Об этом рассказали в департаменте городского хозяйства Красноярска. "Сибиряк" - единственная строительная фирма, которая подала заявку на аукцион, цена контракта - 385,5 миллионов рублей.
Документы подпишут в течение 20 дней, только тогда начнутся работы. Напомним, объём большой, переправу собираются перекрыть на 120 дней, начать хотели в середине мая, но поскольку первый аукцион не состоялся по причине отсутствия желающих браться за мост, срок сдвинулся на месяц.