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31.05.17 11:46 Депутаты красноярского горсовета обнародовали доходы за 2016 год





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На втором месте ресторатор Владимир Владимиров. Его доход за 16 год - 121 миллион рублей. В собственности у депутата также квартира площадью больше 200 квадратов, автомобили Toyota Land Cruiser и BMW, нежилое помещение более тысячи квадратных метров.



На третьем месте бизнесмен Константин Сенченко. Доход этого депутата составил 49 миллионов. На четвёртом - строитель Разим Абасов с доходом в 33 миллиона рублей. Пятёрку состоятельных народных избранников Красноярска замыкает Максим Золотухин с годовым доходом в 14 миллионов.







Депутаты городского совета Красноярска обнародовали свои доходы за 2016 год. Самым богатым народным избранником, как и в прошлые годы, остаётся Владимир Егоров - глава строительной компании "Сибиряк". Он заработал 271 миллион рублей. Также в его собственности пять земельных участков площадью около 19 тысяч квадратных метров, 23 нежилых помещения, которыми он владеет полностью или частично, квартира больше 120 квадратов.На втором месте ресторатор Владимир Владимиров. Его доход за 16 год - 121 миллион рублей. В собственности у депутата также квартира площадью больше 200 квадратов, автомобили Toyota Land Cruiser и BMW, нежилое помещение более тысячи квадратных метров.На третьем месте бизнесмен Константин Сенченко. Доход этого депутата составил 49 миллионов. На четвёртом - строитель Разим Абасов с доходом в 33 миллиона рублей. Пятёрку состоятельных народных избранников Красноярска замыкает Максим Золотухин с годовым доходом в 14 миллионов.











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