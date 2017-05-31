35-метровая труба котельной на Джамбульской выпускает свой последний дым. В котле догорает последний уголь. И вот он - исторический момент. Топлива в бункере уже нет. Горение в топке прекращено. Котёл остановлен. Это даже слышно, точнее, наоборот - в котельной полная тишина, это значит - она не работает.
В течение трёх месяцев здесь будет проведена большая ремонтная кампания. За 50 лет это первый такой длинный отпуск у оборудования. Жители микрорайона Зелёная Роща при этом неудобств не почувствуют. "Жители будут получать горячую воду от ТЭЦ-3, через тепловые сети ТТК. Будет рассчитываться по существующим тарифам. То есть они не почувствуют никакой экономической нагрузки", - пояснил Генеральный директор компании "КрасКом" Олег Гончеров.
В начале следующего отопительного сезона котельная снова будет включена, но только для подачи тепла. Соответственно, уменьшится расход топлива, а значит, и выбросы в атмосферу. "Из-за того, что трубы низкие, рассеивание происходит непосредственно в жилой зоне. И это напрямую влияет на риски заболеваемости - респираторные, дыхательных путей и так далее", - отметил сопредседатель "Красноярского экологического фронта" Сергей Шахматов.
Высота трубы котельной в Покровке - 30 метров. Дым от неё идёт буквально на уровне 11 этажа. К концу лета эта котельная будет полностью выведена из работы. Дома подключат к мощностям ТЭЦ-3, высота трубы которой 275 метров. По оценкам специалистов, на малые котельные города приходится 10-12 процентов от общего объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Поэтому остановка таких теплоисточников - одна из важнейших задач.