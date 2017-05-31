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31.05.17 17:23 Прокуратура подтвердила нарушение прав рабочих на строительстве перинатального центра в Норильске





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Стройка перинатального центра в Норильске стала почти скандальной. "Вести" рассказывали, как рабочие жаловались на нехватку и ужасный вкус обедов, отсутствие мебели в комнатах и низкие зарплаты. Но представитель подрядчика тогда заявил, что в России везде условия нелёгкие, но те, кто хочет, приспосабливаются. Прокуратура завела административное дело, ответственным грозят штрафы. Напомним, возведение перинатального центра идёт с большим отставанием.







Прокуратура подтвердила нарушение прав рабочих при строительстве перинатального центра в Норильске. Как сообщили в ведомстве, работникам не платили надбавку за вахту, на кухне нашли просроченные продукты, которыми предположительно их собирались кормить, а также выяснилось, что строители не проходят должные медицинские осмотры и их не обеспечивают средствами защиты.Стройка перинатального центра в Норильске стала почти скандальной. "Вести" рассказывали, как рабочие жаловались на нехватку и ужасный вкус обедов, отсутствие мебели в комнатах и низкие зарплаты. Но представитель подрядчика тогда заявил, что в России везде условия нелёгкие, но те, кто хочет, приспосабливаются. Прокуратура завела административное дело, ответственным грозят штрафы. Напомним, возведение перинатального центра идёт с большим отставанием.







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