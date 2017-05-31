НОВОСТИ | Общество













31.05.17 20:57 В Ленинском районе прошёл праздник двора





Фото Видео





Этот экологический марафон организован при поддержке "Сибирской генерирующей компании", праздник двора проводит "Жилфонд", один из поводов - 75-летие Ленинского района, с импровизированной сцены звучат поздравления. Так укрепляются отношения жильцов и управляющей компании: сначала вместе планируют ремонт подъездов, облагораживают территорию вокруг и радуются результатам - собираясь вместе в ухоженном дворе возле дома.



"Работа во взаимопонимании, на общих интересах - это ключ к успеху, который позволяет нам хорошо управлять, а собственникам - хорошо ставить перед нами задачи", - подчеркнул заместитель генерального директора ГУК "Жилфонд" Константин Бородин.



День двора пройдёт в каждом районе города, придомовые территории продолжат украшать - будут высаживать не только деревья, но и цветы.





Пока ребятишки участвуют в конкурсах, едят сахарную вату и разукрашивают себя аквагримом, - в день двора все развлечения бесплатны, - взрослые высаживают деревья - берёзу, сирень, лиственницу. Ради этой зелёной миссии вышли жители соседних домов, представители управляющей компании и общественной организации "Зелёная дружина".Этот экологический марафон организован при поддержке "Сибирской генерирующей компании", праздник двора проводит "Жилфонд", один из поводов - 75-летие Ленинского района, с импровизированной сцены звучат поздравления. Так укрепляются отношения жильцов и управляющей компании: сначала вместе планируют ремонт подъездов, облагораживают территорию вокруг и радуются результатам - собираясь вместе в ухоженном дворе возле дома."Работа во взаимопонимании, на общих интересах - это ключ к успеху, который позволяет нам хорошо управлять, а собственникам - хорошо ставить перед нами задачи", - подчеркнул заместитель генерального директора ГУК "Жилфонд" Константин Бородин.День двора пройдёт в каждом районе города, придомовые территории продолжат украшать - будут высаживать не только деревья, но и цветы. Александра СЛАВЕЦКАЯ

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













