НОВОСТИ













31.05.17 20:54 В Красноярске работает горячая линия по вопросам сноса торговых павильонов





Фото Видео





"Он находится как раз рядом с забором школы, дети идут из школы. Плюс к тому, к нам неоднократно обращались сотрудники полиции, так как выявляли факты продажи алкогольной продукции", - пояснил заместитель начальника отдела недвижимости и земельных отношений администрации Советского района Красноярска Максим Самороков.



Дальше - только принудительный снос. С павильонами-нелегалами всё однозначно, совершенно другой подход к павильонам, которые работают законно, но находятся в полосе отвода дорог. В связи с проведением масштабного ремонта основных городских магистралей и благоустройства прилегающей территории их владельцам предлагают компенсационные места. Таких торговых точек в Красноярске 457.



"108 индивидуальных предпринимателей - собственников временных сооружений на переезд согласились, с ними мы работаем в этом русле, с остальными решаем вопросы по новым компенсационным местам", - сообщил глава администрации Советского района Красноярска Владислав Логинов.



Места, где в Красноярске уже снесли павильоны, стоящие вдоль дорог, по словам жителей, их глаз только радуют. Этот газон на улице Киренского засеяли только вчера.



- Мне кажется, в нашем городе столько маркетов, зачем павильоны, они только портят вид города.



- Стало лучше, потому что разбили сквер, которых у нас мало. Во-вторых, в этом доме на первом этаже магазины, там тоже всё продают. А в павильонах иногда опасно покупать.



Легальным предпринимателям предоставляются компенсационные места для торговли. С вопросами можно обращаться по телефону горячей линии - 276-36-00.





Приезд автокрана для продавца этого павильона на улице Ферганская оказался неожиданным. Торговая точка много лет стоит незаконно, перейти на легальную работу хозяин не захотел, предписания игнорировал."Он находится как раз рядом с забором школы, дети идут из школы. Плюс к тому, к нам неоднократно обращались сотрудники полиции, так как выявляли факты продажи алкогольной продукции", - пояснил заместитель начальника отдела недвижимости и земельных отношений администрации Советского района Красноярска Максим Самороков.Дальше - только принудительный снос. С павильонами-нелегалами всё однозначно, совершенно другой подход к павильонам, которые работают законно, но находятся в полосе отвода дорог. В связи с проведением масштабного ремонта основных городских магистралей и благоустройства прилегающей территории их владельцам предлагают компенсационные места. Таких торговых точек в Красноярске 457."108 индивидуальных предпринимателей - собственников временных сооружений на переезд согласились, с ними мы работаем в этом русле, с остальными решаем вопросы по новым компенсационным местам", - сообщил глава администрации Советского района Красноярска Владислав Логинов.Места, где в Красноярске уже снесли павильоны, стоящие вдоль дорог, по словам жителей, их глаз только радуют. Этот газон на улице Киренского засеяли только вчера.Легальным предпринимателям предоставляются компенсационные места для торговли. С вопросами можно обращаться по телефону горячей линии - Мария СЕМЁНОВА

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













