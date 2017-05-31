НОВОСТИ | Экономика













31.05.17 17:28 В Красноярске продолжает дорожать бензин





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Ещё две сети поддержали рост цен на бензин в Красноярске - "Красноярскнефтепродукт" и "Магнат-РД". Напомним, что волну подорожания топлива в начале этой недели начала сеть АЗС "25 часов" и увеличила стоимость сразу нескольких марок бензина на 50 и 70 копеек. Теперь к повышению цен присоединились и другие крупные заправщики - КНП и "Магнат-РД" продают литр 92-го бензина по 35 рублей 80 копеек, а 95-го - по 38 рублей 50 копеек.







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