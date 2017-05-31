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31.05.17 20:45 В посёлке Нарва обнаружено 11 бесхозных баллонов с хлором





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"Там секунды прошли - сразу закружилась голова и мы убежали оттуда. Сразу позвонил в МЧС, но так никто к нам и не приехал. Мы ждали замерщиков, какую вредность они несут. Но никто не приехал", - рассказал житель посёлка Нарва Сергей Бура.



В посёлке введён режим чрезвычайной ситуации. Бумажная печать и старые доски - единственное, что отделяет баллоны от внешнего мира. В краевом МЧС о ситуации знают. "Обнаружены 11 ёмкостей по 50 литров с неизвестной жидкостью, предположительно хлором. Вывозом и утилизацией ёмкостей будет заниматься собственник", - сообщил Начальник пресс-службы ГУ МЧС по краю Александр Якимов.



По одной из версий, прежний владелец земли - бывший военный - и бросил здесь эти баллоны. Настоящего владельца ядовитого имущества найти не могут. Поэтому власти района ищут специалистов, которые эвакуируют ёмкости подальше от людей. "За сотни тысяч это выйдет, для посёлка это очень большие суммы. Собственников мы не можем найти, они за тысячи километров отсюда. Завод этот сейчас в стадии банкротства", - пояснил глава Нарвинского сельсовета Сергей Олейник.



Местных жителей больше пугает неизвестность, им никто так и не сказал, насколько опасны эти баллоны. Многие уже обзавелись противогазами, но не спешат их надевать: в Нарве сейчас стоит достаточно дождливая погода, что позитивно сказывается на нейтрализации хлора. И это на данный момент единственное, что успокаивает людей.





Внутри старого сарая 11 баллонов. На них еле заметная маркировка: "ядовитый газ". А зелёный цвет указывает на содержание хлора, это вещество использовали в качестве отравляющего ещё сто лет назад. Сергей, местный житель, и обнаружил ёмкости на территории закрытого завода. Тревогу забил из-за характерного запаха и самочувствия, которое резко ухудшилось."Там секунды прошли - сразу закружилась голова и мы убежали оттуда. Сразу позвонил в МЧС, но так никто к нам и не приехал. Мы ждали замерщиков, какую вредность они несут. Но никто не приехал", - рассказал житель посёлка Нарва Сергей Бура.В посёлке введён режим чрезвычайной ситуации. Бумажная печать и старые доски - единственное, что отделяет баллоны от внешнего мира. В краевом МЧС о ситуации знают. "Обнаружены 11 ёмкостей по 50 литров с неизвестной жидкостью, предположительно хлором. Вывозом и утилизацией ёмкостей будет заниматься собственник", - сообщил Начальник пресс-службы ГУ МЧС по краю Александр Якимов.По одной из версий, прежний владелец земли - бывший военный - и бросил здесь эти баллоны. Настоящего владельца ядовитого имущества найти не могут. Поэтому власти района ищут специалистов, которые эвакуируют ёмкости подальше от людей. "За сотни тысяч это выйдет, для посёлка это очень большие суммы. Собственников мы не можем найти, они за тысячи километров отсюда. Завод этот сейчас в стадии банкротства", - пояснил глава Нарвинского сельсовета Сергей Олейник.Местных жителей больше пугает неизвестность, им никто так и не сказал, насколько опасны эти баллоны. Многие уже обзавелись противогазами, но не спешат их надевать: в Нарве сейчас стоит достаточно дождливая погода, что позитивно сказывается на нейтрализации хлора. И это на данный момент единственное, что успокаивает людей. Владимир БОГОМОЛОВ

















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