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31.05.17 17:26 Число лесных пожаров в крае увеличилось в три раза





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На 10 часов утра было зарегистрировано 29 очагов. Леса горели на площади более 4000 гектаров в 41-м районе. Туда были направлены лесные огнеборцы и десантники-пожарные - более 400 человек и 70 единиц техники. К обеду большую часть удалось потушить. Не подпустили огонь и к населённым пунктам, и предприятиям.



Напомним, что в регионе до сих пор действует особый противопожарный режим.







Сегодня в Красноярском крае в три раза увеличилось число лесных пожаров. Причиной стал шквалистый ветер. Из-за сильных порывов огонь перекинулся на верхушки деревьев. Об этом сообщили в федеральном управлении Авиалесоохраны. Обстановка остаётся сложной.На 10 часов утра было зарегистрировано 29 очагов. Леса горели на площади более 4000 гектаров в 41-м районе. Туда были направлены лесные огнеборцы и десантники-пожарные - более 400 человек и 70 единиц техники. К обеду большую часть удалось потушить. Не подпустили огонь и к населённым пунктам, и предприятиям.Напомним, что в регионе до сих пор действует особый противопожарный режим.











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