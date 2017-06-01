НОВОСТИ | Общество













01.06.17 09:11 Красноярские экологи предлагают ужесточить требования к техосмотру автомобилей





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"Если они берут обязательства по сокращению выбросов, то мы должны видеть это на изменении концентраций в городе по системе измерений. Если этого не происходит, то вы просто зря содержите этих дармоедов, которые планируют какую-то систему наблюдений, которая не даёт никакой информации", - считает эколог Сергей Михайлюта.







Красноярские экологи начали проверять самые оживлённые магистрали на вредные выбросы. Исследования показали, что даже несмотря на сильный ветер - 16-18 метров в секунду - концентрация бензопирена может превышать предельно допустимую норму от двух до семи раз. Исправить ситуацию предлагают, ужесточив требования к техосмотру автомобилей. Кроме того, экологи отметили несовершенство мониторинга воздуха, который сегодня проводят чиновники."Если они берут обязательства по сокращению выбросов, то мы должны видеть это на изменении концентраций в городе по системе измерений. Если этого не происходит, то вы просто зря содержите этих дармоедов, которые планируют какую-то систему наблюдений, которая не даёт никакой информации", - считает эколог Сергей Михайлюта.











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