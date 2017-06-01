НОВОСТИ | Экономика













01.06.17 09:18 Долгострой на Копылова вновь выставлен на торги





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Сейчас к аукциону вновь готовят дом на Копылова. Его стоимость составит 268 миллионов рублей. Планируется, что торги проведут в форме публичного предложения. Аукцион пройдёт в семь этапов, причём цена будет постепенно снижаться: на завершающем этапе из первоначальной стоимости вычтут 30%.







Красноярский долгострой на улице Копылова снова выставили на торги. Напомним, многоэтажки строительной компании "Сибстоун" уже пытались продать в 2015 году, когда фирма обанкротилась. Тогда реализовать удалось только дом на улице Баумана: он ушёл с молотка за 53,5 миллиона рублей при начальной стоимости в 176 миллионов.Сейчас к аукциону вновь готовят дом на Копылова. Его стоимость составит 268 миллионов рублей. Планируется, что торги проведут в форме публичного предложения. Аукцион пройдёт в семь этапов, причём цена будет постепенно снижаться: на завершающем этапе из первоначальной стоимости вычтут 30%.







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