НОВОСТИ | Общество













01.06.17 09:21 Пять жительниц края в 2016 году стали матерями в возрасте 50 лет





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Пять жительниц Красноярского края в 2016 году стали матерями в возрасте 50 лет и старше. Об этом сообщили специалисты Красноярскстата. По их данным, в минувшем году в регионе родились 39800 малышей, что на 3% меньше, чем в 2015-м. Среди родившихся мальчиков было на 886 больше, чем девочек. Также отмечено увеличение доли вторых и последующих детей. Чаще всего малыши рождались у женщин в возрасте 25-29 лет, чуть реже у 30-34-летних.







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