НОВОСТИ | Общество













01.06.17 11:41 В норильском аэропорту начинается ремонт взлётно-посадочной полосы





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По завершению этого этапа работ аэропорт "Алыкель" получит современную взлётно-посадочную полосу с аэронавигационным оборудованием и светосигнальными устройствами длиной 2800 метров. Ранее был выполнен ремонт 700 метров. В следующем году предстоит отремонтировать ещё 1000 метров. Стоимость проекта - больше 12 миллиардов.







В Норильске начинается ремонт взлётно-посадочной полосы. В северном городе на лето ограничено количество вылетов. Сокращены отпуска, билеты на самолёты покупаются заранее, продажа открыта только в определённые дни. Это связано с тем, что идёт ремонт середины полосы, потому место для разгона самолётов ограничено, летает только малая авиация.По завершению этого этапа работ аэропорт "Алыкель" получит современную взлётно-посадочную полосу с аэронавигационным оборудованием и светосигнальными устройствами длиной 2800 метров. Ранее был выполнен ремонт 700 метров. В следующем году предстоит отремонтировать ещё 1000 метров. Стоимость проекта - больше 12 миллиардов.











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