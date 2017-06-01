Красноярский велопутешественник покорил второй полюс недоступности Евразии. Таким термином называются географические точки, которые наиболее трудно достичь из-за их транспортной недоступности.
Ранее красноярцу Владимиру Черникову уже удавалось первым в мире покорить такие места. Новым достижением стало место в Синьцзян-Уйгурском районе Китая. В пути энтузиаст преодолел две перевала, пересёк вброд реку, а чтобы не замёрзнуть, вынужден был утепляться полиэтиленовыми мешками, которые надел в ботинки поверх носков.