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01.06.17 11:49 Красноярский велопутешественник покорил второй полюс недоступности Евразии





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Ранее красноярцу Владимиру Черникову уже удавалось первым в мире покорить такие места. Новым достижением стало место в Синьцзян-Уйгурском районе Китая. В пути энтузиаст преодолел две перевала, пересёк вброд реку, а чтобы не замёрзнуть, вынужден был утепляться полиэтиленовыми мешками, которые надел в ботинки поверх носков.







Красноярский велопутешественник покорил второй полюс недоступности Евразии . Таким термином называются географические точки, которые наиболее трудно достичь из-за их транспортной недоступности.Ранее красноярцу Владимиру Черникову уже удавалось первым в мире покорить такие места. Новым достижением стало место в Синьцзян-Уйгурском районе Китая. В пути энтузиаст преодолел две перевала, пересёк вброд реку, а чтобы не замёрзнуть, вынужден был утепляться полиэтиленовыми мешками, которые надел в ботинки поверх носков.











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