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Радиомобиль

01.06.17 17:30 "Радиомобиль" в Дзержинском



Фото
Радиомобиль приехал в Дзержинский район. Его жительница Наталья Петренко пришла на встречу с журналистами "Радио России" специально, чтобы наконец пожать руку радиоведущим. Эту встречу она без преувеличений ждала несколько десятков лет.

"Мы очень его любили слушать, особенно родители, и мы, дети. Но меня не покидала мысль и желание узнать, кто же там разговаривает и как их достать. Родители ушли на работу. Подружка говорит: "Давай раскроем радио, оттуда выскочат человечки и мы их попросим, чтобы наши любимые передачи крутили целый день". Мы взяли приёмник, спрятали и ушли в сад. Раскрыли, но очень огорчились, что там никого не было", - рассказала жительница с.Дзержинское Наталья Петренко.

Активные жители организовали в селе свой радиоэфир и пять минут в день транслируют новости своего района. Ведущие программ Любовь Кочнева и диктор высшей категории Людмила Базарова специально для энтузиастов приезжали в Дзержинское и проводили мастер-классы и семинары. Теперь дают интервью своим ученикам.

"Мы съездили на "Радио России", прошли по всем студиям, нам всё рассказали и показали, это произвело очень качественный скачок в нашем профессиональном развитии", - отметил организатор радио в с.Дзержинское Константин Коваленко.

Свою собственную встречу со слушателями провёл и журналист Дмитрий Васянович. Затаив дыхание, сельчане слушали рассказ Виктора Астафьева "Конь с розовой гривой" в прочтении ведущего "Радио России".


Анастасия ЦЫГАНКОВА






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