НОВОСТИ | Общество













01.06.17 20:57 Энергетики напомнили детям о правилах безопасности





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"Это очень значительный результат, когда нам идут звонки от простых жителей, мы незамедлительно на это реагируем и принимаем все меры, чтобы предотвратить случаи травматизма", - отметил главный инженер филиала "Красноярскэнерго" Роман Дудин.



Это урок профилактики травматизма. Энергетики и весёлый робот помогают запомнить знак электрической опасности, рассказывают, что такое напряжение и почему лучше держать от него подальше. "Детям в игровой форме очень интересно это воспринимать и они у себя откладывают правила", - сказала директор школы Елена Донцова.



Чтобы травм было меньше, такие занятия проводятся в течение всего учебного года в школах и детских садах. А летом "МРСК Сибири" проведёт уроки в лагерях по всему краю.





Внутри трансформаторной подстанции мощное энергооборудование под высоким напряжением. Специалисты "МРСК Сибири" проверяют замки на дверях регулярно, но бывает, их взламывают ради воровства, потом в будку из любопытства забегают дети. Ожоги и травмы в таком случае неизбежны. Энергетики просят помочь жителей: на ярких наклейках написан телефон, если вы видите, что дверь открыта, сообщите об этом! Так просто, одним звонком, можно спасти чью-то жизнь."Это очень значительный результат, когда нам идут звонки от простых жителей, мы незамедлительно на это реагируем и принимаем все меры, чтобы предотвратить случаи травматизма", - отметил главный инженер филиала "Красноярскэнерго" Роман Дудин.Это урок профилактики травматизма. Энергетики и весёлый робот помогают запомнить знак электрической опасности, рассказывают, что такое напряжение и почему лучше держать от него подальше. "Детям в игровой форме очень интересно это воспринимать и они у себя откладывают правила", - сказала директор школы Елена Донцова.Чтобы травм было меньше, такие занятия проводятся в течение всего учебного года в школах и детских садах. А летом "МРСК Сибири" проведёт уроки в лагерях по всему краю. Александра СЛАВЕЦКАЯ

















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