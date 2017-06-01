НОВОСТИ | Экономика













01.06.17 17:22 Группу компаний "Сберфонд" подозревают в хищении у вкладчиков 78 млн. рублей





Фото



Как утверждают в прокуратуре, сотрудники "Меркурия" даже не собирались действовать, вместо этого ликвидировали кооператив. Потеряли деньги 140 человек. Фирма должна им 78 миллионов рублей. Надзорные органы ведут доследственную проверку.







Прокуратура края расследует дело о пропавших деньгах обманутых вкладчиков. Чтобы хорошо заработать на процентах, красноярцы отдали сбережения группе компаний "Сберфонд". По плану их кредитный кооператив "Меркурий" должен был заниматься предпринимательством и преумножить вложения, но этого не произошло.Как утверждают в прокуратуре, сотрудники "Меркурия" даже не собирались действовать, вместо этого ликвидировали кооператив. Потеряли деньги 140 человек. Фирма должна им 78 миллионов рублей. Надзорные органы ведут доследственную проверку.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













