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НОВОСТИ | Общество





01.06.17 17:20 В Красноярском крае установлен карантин по десяти вредителям



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В Енисейском районе уже погибло более 300 тысяч гектаров промышленного леса. С шелкопрядом борются с 2015 года, и пока безуспешно. На химическую обработку территории с воздуха выделено 850 миллионов рублей. На данный момент обезвредили лишь 10-ю часть - 35 тысяч гектаров, тем временем очаг поражения уже около 900 тысяч. Мёртвый лес после шелкопряда занимают жуки-усачи. И это не самое страшное.

"Конец 50-х годов, когда был очаг шелкопряда, около 4 миллионов на территории края, шелкопрядники потом горели до конца 90-х годов", - пояснил начальник отдела по карантину растений Россельхознадзора по Красноярскому краю Сергей Звягинцев.

"Природа шелкопряда такова, что на протяжении многих лет не вырастает подрост. После пожаров лес начинает постепенно восстанавливаться естественным путём. После шелкопряда тёмная территория остаётся очень долго", - добавил заместитель руководителя Россельхознадзора по Красноярскому краю Андрей Кулешов.

На восстановление флоры, как правило, уходят века. И сейчас на территории края карантины действуют по 10-ти вредителям. Только усачей три разновидности и шелкопряда две. Восточная и персиковая плодожорки, которые вредят плодово-ягодным культурам, обнаружены в саду Крутовского, на Минусинском опытном поле и вокруг рынков с продукцией из Средней Азии. Калифорнийский трипс в наших условиях выживает только в теплицах или домашних цветах. В мире вредителей своё место занимают и сорняки - повилика и осот, который, кстати, в этом году помешал экспорту нашего зерна в Китай.

Чего действительно стоит опасаться жителям края, так это золотистой картофельной нематоды. Установлено 112 карантинных фитосанитарных зон в 27 районах. Поражённые корнеплоды запрещено вывозить или продавать. Сегодня картофель заражён в 90 населённых пунктах, а в следующем году их число может увеличиться в разы. И край останется без урожая.


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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