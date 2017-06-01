НОВОСТИ | Экономика













01.06.17 17:24 В краевом правительстве обсудили поправки в бюджет региона





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Повышение зависит от разных факторов, оно составит у кого-то 10%, у кого-то даже больше 50-ти. Всего прибавка коснётся 36 тысяч работников. Такая корректировка бюджета стала возможной из-за дополнительных платежей крупных предприятий, в том числе добывающих полезные ископаемые. Ещё один вопрос - это жильё для погорельцев.



Дмитрий Свиридов, председатель комитета по бюджету и экономической политике Законодательного собрания Красноярского края: "200 миллионов рублей - это те средства, которые на основании решения жилищных комиссий по пострадавшим районам позволят нам обеспечить погорельцев жильём. 25 млн. рублей будет выделено на приобретение жилья на вторичном рынке и порядка 175 млн. - на покупку нового жилья".







Два миллиарда край выделит на повышение зарплаты бюджетникам и 200 миллионов - на строительство домов для погорельцев. В правительстве региона обсуждались поправки в главный финансовый документ. За июнь зарплату больше обычного получат педагоги, сотрудники сферы культуры и соцучреждений, с 1 октября - медики.Повышение зависит от разных факторов, оно составит у кого-то 10%, у кого-то даже больше 50-ти. Всего прибавка коснётся 36 тысяч работников. Такая корректировка бюджета стала возможной из-за дополнительных платежей крупных предприятий, в том числе добывающих полезные ископаемые. Ещё один вопрос - это жильё для погорельцев."200 миллионов рублей - это те средства, которые на основании решения жилищных комиссий по пострадавшим районам позволят нам обеспечить погорельцев жильём. 25 млн. рублей будет выделено на приобретение жилья на вторичном рынке и порядка 175 млн. - на покупку нового жилья".







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