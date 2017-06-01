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01.06.17 17:28 Госуслуги через интернет: быстрее и дешевле





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"В случае регистрации заявки на государственном портале в электронной форме срок оказания услуги сокращается с 30 дней до 7. Удобно. Размер госпошлины сокращается на 30 процентов", - пояснил заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Кузнецов.



Всего через портал можно получить больше половины существующих госуслуг: зарегистрировать авто, узнать о штрафах ГИБДД, записаться на экзамен на право управления, получить справку о наличии судимости, подать заявку на замену паспорта, в том числе оформить заграничный, сделать приглашение для иностранных гостей, встать на регистрационный учёт и сняться с него.



"Что касается получения заграничных паспортов, детям, несовершеннолетним срок от 30 суток сокращается до одного дня", - рассказала начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по краю Зоя Грудина.



Приведём несколько примеров экономии на госпошлинах: на биометрическом заграничном паспорте можно сэкономить 100 рублей, на детском биометрическом - 450, на выдаче внутреннего паспорта - 90, на замене паспорта гражданина России в связи с утратой - 450 рублей. Суммы существенные. Кстати, в интернете есть десятки роликов, которые пошагово объясняют, как регистрироваться на портале госулуг и как им пользоваться. А в Красноярске ежедневно работает консультационный центр по адресу: ул.Диктатуры Пролетариата, 23. А по четвергам и пятницам и на ул. 9-го мая, 12.





Рассказ о новых плюсах пользования порталом госуслуг начинает заместитель начальника краевой полиции Александр Кузнецов. Признаётся, сокращение, которое коснулось штата Главного управления пару лет назад, до сих пор переживают сложно. Потому стараются максимально перевести работу с населением в заочную форму, через интернет. Сейчас для тех, кто заказывает новый паспорт или платит госпошлину через портал, начинают действовать привилегии."В случае регистрации заявки на государственном портале в электронной форме срок оказания услуги сокращается с 30 дней до 7. Удобно. Размер госпошлины сокращается на 30 процентов", - пояснил заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Кузнецов.Всего через портал можно получить больше половины существующих госуслуг: зарегистрировать авто, узнать о штрафах ГИБДД, записаться на экзамен на право управления, получить справку о наличии судимости, подать заявку на замену паспорта, в том числе оформить заграничный, сделать приглашение для иностранных гостей, встать на регистрационный учёт и сняться с него."Что касается получения заграничных паспортов, детям, несовершеннолетним срок от 30 суток сокращается до одного дня", - рассказала начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по краю Зоя Грудина.Приведём несколько примеров экономии на госпошлинах: на биометрическом заграничном паспорте можно сэкономить 100 рублей, на детском биометрическом - 450, на выдаче внутреннего паспорта - 90, на замене паспорта гражданина России в связи с утратой - 450 рублей. Суммы существенные. Кстати, в интернете есть десятки роликов, которые пошагово объясняют, как регистрироваться на портале госулуг и как им пользоваться. А в Красноярске ежедневно работает консультационный центр по адресу:. А по четвергам и пятницам и на Мария СЕМЁНОВА













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